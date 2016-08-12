Оренбург, 12 августа, 2016, 16:49 — ИА Регнум. В Оренбургской области уровень смертности в январе-июне 2016 года снизился на 8,1% по сравнению с прошлогодним показателем. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в местном Минздраве, в регионе сохраняются тенденции по сохранению жизни. Число умерших на 1135 человек меньше, чем за шесть месяцев 2015 года.

Алексей Саврасов. Могила (фрагмент). 1874

Сохраняется тенденция снижения смертности от болезней кровообращения — на 17,4%. В области действуют сосудистые центры. С марта 2015 года работает вторая рентгеноперационная, что позволило круглосуточно оказывать хирургическую помощь при инфаркте миокарда. Бригады скорой помощи применяют тромболитическую терапию (внутривенное введение препарата, растворяющего тромб), которой охвачено 30,5% больных с острым коронарным синдромом (норматив 20−25%).

Добавим, натерритории Оренбуржья регулярно проводится акция «120/80». Министерство здравоохранения области организовало это масштабное мероприятие в рамках объявленного президентом РФ Владимиром Путиным в 2015 году Национального года борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями и регионального проекта «Оренбуржцам — здоровое сердце!».

«Акцией"120/80» мы хотим привлечь внимание оренбуржцев к актуальной проблеме — профилактике артериальной гипертонии как основной причине инфарктов и инсультов, — сказала министр здравоохранения области Тамара Семивеличенко. — Мы стремимся убедить оренбуржцев в важности ответственного отношения к своему здоровью. Каждый должен знать уровень своего артериального давления, сахара, холестерина. Такое знание поможет принимать необходимые меры, жить с хорошим качеством, быть трудоспособным, продлевать свою жизнь».

Также в Оренбургской области отмечается устойчивая динамика снижения младенческой смертности: за первые шесть месяцев — на 15,8% в сравнении с аналогичным периодом 2015 года, чему способствуют четкая маршрутизация в учреждения родовспоможения второго и третьего уровней, увеличение реанимационных коек новорожденных, работа реанимационно-консультативного центра на базе городского клинического перинатального центра города Оренбурга.

Работа по ранней диагностике туберкулеза, лечению устойчивых и сочетанных форм способствовала снижению показателя смертности от данного заболевания на 42,3%.

Потери населения от болезней органов дыхания сократились на 32,4% благодаря госпитализации пациентов с пневмониями, вакцинации против пневмококковой инфекции.

Смертность от болезней органов пищеварения снизилась на 8,1% за счет усиления работы с диспансерными группами больных и планового хирургического лечения.

На 1,3% снизился показатель смертности от онкологических заболеваний.

Также регистрируется снижение смертности от внешних причин (на 13,5%), в том числе от дорожно-транспортных происшествий (на 18,3%).

Показатель ожидаемой продолжительности жизни возрос с 68,7 в 2014 году до 69,6 лет в 2015 году.

По данным министерства здравоохранения региона, в первом полугодии в Оренбуржье родилось 13 262 ребенка. Общий коэффициент рождаемости на 1000 населения оставил 13,4, что превышает среднероссийский показатель (РФ — 12,7 на 1000 населения) и ПФО (12,8 на 1000 населения). Суммарный коэффициент рождаемости (число родившихся на одну женщину детородного возраста) за последние три года, с 2012 по 2015 годы, увеличился в области на 3,1%.