Симферополь, 12 августа, 2016, 16:47 — ИА Регнум. Зенитный ракетный полк 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, расположенный в Крыму, получил на вооружение зенитную ракетную систему — С-400 «Триумф». Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Goodvint Ракетная система С-400

С этой системой полк примет участие в стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2016» после того, как будет завершена подготовка и передислокация полка.

С-400 «Триумф» — зенитная ракетная система большой дальности, предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия С-400 достигает 400 км, поражает цели на высоте до 30 км.

Как сообщало ИА REGNUM, отгрузка комплексов к месту постоянной дислокации ракетных комплексов в Феодосии была анонсирована в июле, назывался срок — август этого года.