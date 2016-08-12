Бангкок, 12 августа, 2016, 16:40 — ИА Регнум. МИД России советует российским туристам в Таиланде соблюдать предельную осторожность, избегать массовых скоплений людей и неукоснительно исполнять требования представителей власти, сообщается на сайте российского дипломатического ведомства.

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Напомним, в Таиланде на территории шести провинций этой страны за последние сутки произошло не менее 14 взрывов самодельных бомб, а еще в двух провинциях отмечены поджоги крупных инфраструктурных объектов. В результате этого четыре человека погибли, 35 получили ранения. Среди пострадавших не менее десяти иностранных туристов. Пресс-служба МИД России сообщила, что российских граждан среди пострадавших нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, полицией задержаны первые подозреваемые в организации серии взрывов, прогремевших в городе Хуахине и у полицейских участков города Сурат Тхани на юге Таиланда.