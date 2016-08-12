Лондон, 12 августа, 2016, 16:39 — ИА Регнум. «Офицеры военной разведки помогли понять британским солдатам тактику ведения русскими городской войны. Методы включают подавление работы электронных устройств, саботаж различных мероприятий и манипулирование масс-медиа».

Адольф Ивон. Бой на Малаховом кургане 8 сентября 1855 года. 1859

Корреспондент издания Лора Коннор пишет о том, что британские военные прибыли на территорию незалежной с целью потренировать украинских спецназовцев, однако по мере повествования автор постепенно сбивается на то, что учителями в данном случае выступали представители приглашающей стороны, рассказавшие англичанам, как «Путин использует Украину для тестирования своих новинок».

Журналистка сообщает, что вся информация ею почерпнута из «секретного документа, «утекшего в прессу из штабов британской армии». По словам Коннор, «в файле, ставшем достоянием общественности, есть сведения о том, что Россия тренируется на Украине, готовясь на самом деле к войне с Западом. Против соседей войска РФ собираются использовать многие неопробованные ранее новинки, в том числе из категории вооружений, запрещенных различными конвенциями к применению».

«Представитель британского Министерства обороны по связям с прессой рассказал корреспондентам издания The Times, что визит английских специалистов в Киев был оплачен украинскими спонсорами, — подчеркивает Mirror.

Надо признать, что русские сегодня являются непревзойденными мастерами в таких вещах, как взлом компьютерных сетей и блокирование работы навигационной системы GPS, — расстраивается Лора Коннор. — Для русских это как игра-чейнджер, только применительно к реально существующим танкам, самолетам и пехотинцам. Сегодня Россия испытывает в ходе украинского конфликта акустическое устройство определения положения снайперов противника (для уничтожения последних, разумеется); дроны, летающие в парах (один служит отвлекающей мишенью и прикрывает второго, ведущего сбор информации о целях); программы, позволяющие осуществлять мгновенную массовую рассылку сообщений через соцсети («Твиттер» и др.) для создания паники на территории противника и в его войсках. Российская пропаганда — средство, позволяющее РФ побеждать врага без единого выстрела».

Украинским солдатам и офицерам следует оставить дома все свои iPhone, iPAD и прочие безделушки: русские взломают их без труда и забьют нужной им информацией, советует Коннор, замечая при этом, что и «британским военным тоже есть над чем поломать голову, ибо корабли их военно-морского флота сегодня не выглядят неуязвимыми для русского оружия».