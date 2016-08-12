Мадрид, 12 августа, 2016, 16:36 — ИА Регнум. «Барабаны боя, кажется вновь звучат на востоке Украины и, возможно, что громче, чем когда-либо. Правители Москвы и Киева обменялись словесными выпадами и объявили об усилении своих защитных порядков с двух сторон от общей границы. Президент Порошенко привел в состояние повышенной боевой готовности свои войска на крымском рубеже и по линии соприкосновения с подразделениями прорусских сепаратистов в Донбассе. Президент Путин заявил, что считает пойманных на днях украинцев диверсантами и обвинил Киев в скатывании к террористическим действиям».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Воин

«Министерство обороны Украины отвергло обвинение российской стороны в ведении огня по пограничникам РФ, назвав слова Путина «попыткой оправдать агрессивные действия русских на оккупированной украинской территории, — пишет газета в редакционной статье. — Второй номер украинских пограничных войск Олег Слободян сообщил, что «если бы по русским действительно стреляли, они бы уже кричали об этом всему миру в полный голос».

По мнению издания, мирные переговоры по Донбассу зашли в тупик. В последние недели здесь заметна эскалация напряженности, масла в огонь которой подливает невозможность согласовать между Донецком и Киевом условия проведения выборов в Донбассе и его особого статуса в украинском государстве.

Газета напоминает читателям, что «Крым, большинство населения которого составляют русские, был передан Украине по распоряжению правительства Советского Союза в 1954 году, а в 2014 году на территории полуострова состоялся референдум, в ходе которого 97% электората якобы проголосовало за воссоединение с Россией».