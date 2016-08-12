Нижний Новгород, 12 августа, 2016, 16:35 — ИА Регнум. Инвестиционный совет при губернаторе Нижегородской области одобрил проект по строительству завода по производству керамической плитки в Дзержинске. Планируется, что ООО «Юникерамикс» направит на реализацию проекта 5 млрд рублей.

gizn-biz.ru Инвестиции

«Проект по строительству завода по производству керамической плитки является важным инвестиционным вкладом в развитие Нижегородской области. Поскольку строительство такого огромного производственного комплекса позволит создать новые рабочие места с достойной заработной платой, что для нижегородского региона сейчас очень актуально и важно», — заявила заместитель министра инвестиций, земельных и имущественных отношений Ирина Бердникова.

В свою очередь губернатор Валерий Шанцев также отметил, что проект является очень масштабным и важным для региона.

«Это хорошая добавка к нашему производственному потенциалу», — уверен глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение о сотрудничестве при реализации проекта было подписано правительством Нижегородской области и ООО «Юникерамикс» в рамках Петербургского международного экономического форума в июне 2016 года. Мощность предприятия составит 15 млн кв. метров керамической плитки в год.

Это уже второй проект, который компания реализует на территории региона. Ранее в Нижегородской области было открыто производство виниловых обоев.

Кроме того, на инвестсовете также были одобрены проекты строительства промышленного комплекса по производству холодильного оборудования в Дзержинске и газопровода высокого и низкого давления в Навашинском районе Нижегородской области.

По данным областного правительства, суммарный объем инвестиций по проектам, одобренным на 193 заседаниях инвестиционного совета и на 145 заседаниях рабочей группы, составил 3 157,93 млрд рублей. Планируется создание 257 509 рабочих мест. Общий объем инвестиций по проектам, получившим одобрение, составит более 4,8 млрд. рублей.

По данным Росстата, с 2005 года объем инвестиций, привлекаемых ежегодно в Нижегородскую область, вырос в целом почти в 4 раза (по итогам 2015 года 229 млрд рублей).