Калининград, 12 августа, 2016, 16:35 — ИА Регнум. Прокуратуру Калининградской области намеревался взорвать 27-летний мужчина, который изначально попросился на приём к дежурному прокурору. На мужчину, одетого в камуфляжную форму с дорожной сумкой, обратила внимание вневедомственная охрана, дежурившая на входе.

Прокуратура Калининградской области

Во время общения с охраной неизвестный повёл себя неадекватно. Начал, в частности, говорить о том, что ему необходимо нелегально проникнуть в Евросоюз для выполнения «спецзадания».

В сумке задержанного был изъят целый арсенал оружия и спецсредств: пистолет-пулемёт Шпагина времён войны, обрез, нож, сапёрная лопатка, кислота, ацетон, а также два самодельных взрывных устройства (СВУ). Данный набор говорит о том, что преступник может быть «чёрным копателем».

Во время задержания мужчина угрожал «устроить теракт». Вместе с тем, по предварительным данным, задержанный не стоит на учёте в психдиспансере. Сотрудники спецслужбы предполагают, что если бы преступник «попал на приём» к дежурному прокурору, то он мог бы взять работника прокуратуры в заложники, приведя СВУ в рабочее состояние.

На место происшествия прибыли представители всех силовых служб региона — ФСБ, МВД, МЧС. Коллектив прокуратуры был эвакуирован, после чего СВУ были подорваны на месте (звуки подрыва слышали прохожие).

В настоящее время работа прокуратуры возобновлена.