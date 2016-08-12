Симферополь, 12 августа, 2016, 16:31 — ИА Регнум. Пострадавшим при падении автобуса с обрыва в Крыму, а также родственникам погибших пассажиров положены страховые выплаты согласно закону об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика. Об этом корреспонденту И ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Национального союза страховщиков ответственности (НССО).

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По данным страховщиков, ответственность владельца автобуса, упавшего с обрыва, — «Керченского АТП №14 313» застрахована в СК «Гайде». Родственникам погибших пассажиров, по нормам закона об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика, положены страховые компенсации в размере 2 млн рублей.

«Для пострадавших выплаты рассчитываются по специальной таблице, утвержденной постановлением правительства РФ, где за каждую травму полагается определённая сумма в зависимости от характера и тяжести полученной травмы», — сообщили в НССО.

При этом за ушибы и ссадины пострадавшие могут получить 1 тыс рублей, а за переломы конечностей от 60 до 300 тыс., в зависимости от степени тяжести травмы. За несколько травм выплаты суммируются.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа на трассе Алушта-Судак сорвался в обрыв пассажирский автобус. Семь человек погибло, 13 получили ранения разной степени тяжести.