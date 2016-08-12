Кострома, 12 августа, 2016, 16:31 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Костромской области не видит своей вины в том, что члены участковых избиркомов собирали подписи за кандидата в депутаты Государственной Думы РФ Романа Ванчугова. Как сообщало ранее ИА REGNUM, Ванчугов посчитал, что стал жертвой намеренной провокации: сборщики подписей не уведомили его о том, что они являются членами УИКов и не имеют права заниматься этой деятельностью. Заявление об этом действующий депутат Госдумы написал в Генпрокуратуру и ЦИК.

Аналогичная ситуация возникла и в Ярославской области, где не был зарегистрирован в качестве кандидата уполномоченный по правам ребенка в регионе Михаил Крупин. В сборе подписей за него уличены 77 представителей УИКов. В числе сборщиков подписей за Романа Ванчугова выявлено 27 членов избирательных комиссий.

В Костромском облизбиркоме вину за привлечение в качестве сборщиков подписей членов избирательных комиссий возложили на самого кандидата.

«Кандидат вправе самостоятельно определять круг лиц, которые будут осуществлять сбор подписей в его поддержку, размер и способы оплаты услуг по сбору подписей. При этом информация о членах участковых избирательных комиссий с указанием фамилии, имени, отчества, номера избирательного участка, района, города, на территории которого образован избирательный участок, статуса в участковой избирательной комиссии размещена на официальном сайте избирательной комиссии Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Формирование УИК» и находится в свободном доступе. В связи с этим каких-либо препятствий по проверке кандидатур, отобранных для осуществления сбора подписей, на предмет исполнения ими полномочий членов избирательных комиссий у кандидата не имелось», — говорится в сообщении избирательной комиссии Костромской области.

Противоправные действия членов избирательных комиссий в костромском избиркоме объясняют желанием людей немного подзаработать.

«По сообщениям отдельных граждан, являвшихся сборщиками подписей в поддержку выдвижения кандидата Ванчугова Р. А., за каждую собранную подпись избирателя кандидатом была обещана оплата в размере 500 рублей… Из этого следует, что теоретически сборщик подписей мог получить за свою работу от 10 до 15 тысяч рублей. Учитывая, что члены участковых избирательных комиссий, исполняющие свои полномочия на неосвобожденной основе, являются в большинстве случаев пенсионерами либо работниками социальной сферы, образования и культуры, указанная сумма могла быть существенной материальной поддержкой для указанных граждан», — считают в костромском избиркоме.

Решении по вопросу о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата Романа Ванчугова избирательна комиссия Костромской области рассмотрит на заседание окружной избирательной комиссии 13 августа. Однако уже сейчас в избиркоме говорят, что, вероятнее всего, не зарегистрируют Романа Ванчугова, при этом факт сбора подписей за него членами УИКов не является определяющим.

«Из общего числа подписей в поддержку выдвижения кандидата Ванчугова Р. А., признанных рабочей группой недействительными, подписи, собранные членами участковых избирательных комиссий, составляют незначительную долю. Оставшегося количества подписей, признанных недействительными, будет достаточно для возможного принятия окружной избирательной комиссией решения об отказе кандидату в регистрации», — говорится в сообщении, размещённом на сайте избирательной комиссии Костромской области.