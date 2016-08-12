Киев, 12 августа, 2016, 16:21 — ИА Регнум. Украина готовит новый формат переговоров по разрешению войны в Донбассе с привлечением США и ЕС. Об этом 12 августа в эфире украинского канала «112 Украина» заявил экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию войны в Донбассе Роман Бессмертный.

ИА REGNUM Флаги России, Украины и США

По его словам, к переговорам по Донбассу будут привлечены представители ЕС и США. «После последнего визита госсекретаря США в Москву, смесь вопросов свидетельствовала о том, что обсуждаются новые форматы, новые участники. В момент нынешнего обострения дискуссии, не случайно из уст Порошенко прозвучали другие фамилии, другие участники: четырехсторонней, трехсторонней группы и привлечение ЕС и США. Идет поиск определенных форматов», — сказал Бессмертный.

Политик считает, что слова президента РФ Владимира Путина относительно бессмысленности встреч в «нормандском формате» стоит расценивать как подготовку к новым соглашениям по Донбассу. «Заявление Путина можно расценивать только как: вы позвоните, вы попросите. Это было очевидно с самого начала. Пленных людей я расцениваю исключительно, как заложников. Далее готовится почва для дальнейших «торгов» в Минске, и все это мотивируется политической ситуацией. До выборов в Москве подвисает актуальность Минского процесса, его просто надо терпеть, как переходную формулу до выборов в США и в странах ЕС до нового формата», — считает Бессмертный.

В свою очередь украинский политолог Владимир Фесенко считает, что Российская Федерация использует крымский инцидент, чтобы не допустить участия Украины в переговорах «Большой двадцатки». «Россия старается использовать этот инцидент, в том числе, чтоб переформатировать процесс переговоров, и одна из тактических задач — это не допустить участия в переговорах на полях «Большой двадцатки» Порошенко. Хотя бы временно, но выключить Украину из переговорного процесса. И в этом циничная тактика россиян», — считает Фесенко.

Он также полагает, что инцидент в Крыму направлен на то, чтобы вызвать панику среди населения Украины. «На Донбассе явных признаков обострения нет. По сравнению с июлем среднесуточное число обстрелов снизилось, но оно остается на среднем уровне, о прекращении огня речи не идет. А на границе с Крымом ситуация обострилась, и мы впервые за последние два года говорим о рисках войны. Думаю, что, может, опасность войны несколько преувеличена, и идет нагнетание паники. Это одна из задач России против Украины», — рассказал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM , 10 августа президент РФ Владимир Путин заявил о гибели двоих солдат ВС РФ в Крыму. Глава российского государства отметил, что после этого инцидента не видит смысла в нормандском формате переговоров по решению военного конфликта в Донбассе. «Бессмысленно после таких событий встречаться в нормандском формате в Китае», — сказал Путин. При этом он призвал Европу и США предпринять конкретные шаги, чтобы «оказать влияние на киевские власти».

Напомним, 11 августа президент Украины Петр Порошенко поручил МИДу организовать переговоры с лидерами стран-участниц «нормандского формата», а также с вице-президентом США и президентом Европейского Совета Дональдом Туском.