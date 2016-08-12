Ростов-на-Дону, 12 августа, 2016, 16:20 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону для родителей школьников наступила горячая пора. В преддверии нового учебного года мамы и папы покупают своим чадам комплект одежды, рюкзак, канцелярские принадлежности. В этом году впервые за парты 1 сентября сядут почти 11 тыс. юных ростовчан. Об этом ИА REGNUM 12 августа сообщили в городской администрации.

Абрам Харьковский. Награда учителю

В оставшееся перед Днем знаний время состояние всех образовательных учреждений будет проинспектировано. В частности, заключения будут даны по санитарно-гигиеническим условиям, обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности, улучшению материально-технической базы. Внимание уделят объектам, где капремонт завершается.

Всего в школах донской столицы грызть гранит науки начнут около 94 тыс. учеников.

Добавим, что День знаний будет одновременно и «днем трезвости». 1 сентября в городе под запретом окажется розничная продажа алкоголя.

Напомним, что в 2015 году первый звонок прозвенел для 10 тыс. вчерашних дошколят. Двери 111 школ города были открыты для учеников.