Кишинёв, 12 августа, 2016, 16:13 — ИА Регнум. Высшая судебная палата Молдавии восстановила в должности мэра Тараклии (центр компактного проживания болгар на юге Молдавии) Сергея Филипова, отменив решение Апелляционной палаты Кагула, ранее признавшей Филипова виновным в превышении служебных полномочий из-за вырубки нескольких высохших деревьев в городском парке и на этом основании отстранившей его от должности. Как передает корреспондент ИА REGNUM, дело Филипова направлено на повторное рассмотрение в Апелляционную палату Кагула.

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Решение ВСП приветствовал глава делегации ЕС в Молдавии Пиркка Тапиола, ранее раскритиковавший отстранение оппозиционного мэра от должности. «Я искренне рад тому, что мэр города Тараклия, г-н Сергей Филипов, смог вернуться на работу сегодня, после вчерашнего важного решения по его делу Высшей судебной палатой», — отметил Тапиола.

Сам Филипов назвал решение ВСП справедливым, а его адвокаты выразили намерение добиваться полного оправдания своего подзащитного. Ранее Филипов заявлял, что ему неоднократно поступали предложения со стороны правящей Демпартии о переходе в команду демократов. Взамен на это ему обещали «решить все проблемы» и обеспечить благоприятные условия для руководства городом.

С критикой обвинительного решения АП Кагула помимо делегации ЕС выступили дипломатические представительства США и Болгарии в Молдавии. Они заявили, что в решении суда в отношении оппозиционера больше политики, чем правосудия.

Мэр Тараклии неоднократно выступал с критикой действий молдавских властей. Он также выступил с инициативой придания преимущественно населенному болгарами Тараклийскому району статуса национально-культурной автономии, а в противном случае предложил войти в состав Гагаузии.

Филипов также открыто поддержал организованный гагаузскими властями 2 февраля 2014 года референдум, на котором подавляющее большинство участников проголосовали против курса Кишинева на «евроинтеграцию» и за вступление в Таможенный союз. Молдавские власти итогов плебисцита не признали и начали преследование его организаторов и сторонников.