Краснодар, 12 августа, 2016, 16:13 — ИА Регнум. В Краснодарском крае избирательная комиссия зарегистрировала всех кандидатов, выдвинувшихся на дополнительные выборы депутата Законодательного собрания по Олимпийскому одномандатному избирательному округу № 50. Как сообщил в ходе пресс-конференции председатель избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко, за мандат будут бороться представители пяти парий — «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» и «Коммунистов России», передает корреспондент ИА REGNUM 12 августа.

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В рамках муниципальных выборов, назначенных на единый день голосования 18 сентября 2016 года, на территории Краснодарского края проходят 73 избирательные кампании. Так, на довыборы депутата городской думы Краснодара шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 29 заявились девять кандидатов (двое самовыдвиженцы, остальные от партий). В статус зарегистрированных кандидатов перешли четверо из них — выдвиженцы от КПРФ, «Единой России», «Справедливой России» и «Коммунистов России».

В ходе выборов 42 глав городских и сельских поселений выдвинуто 170 кандидатов. Из них 100 самовыдвиженцев, 70 — от политических партий. «Единую Россию» будут представлять 41 кандидат, 27 выдвинуты ЛДПР, по одному кандидату представили «Справедливая Россия» и партия «Патриотов России». На сегодня зарегистрированы 111 кандидатов, восемь сняли свои кандидатуры, двум кандидатам отказано в регистрации.

На дополнительных выборах депутатов представительных органов (11 мандатов) в восьми муниципальных районах выдвинуто 47 кандидатов. Их них 22 самовыдвиженца и 25 кандидатов, выдвинутых региональными и местными отделениями политических партий. В выборах участвуют 11 кандидатов от партии «Единая Россия», два — от КПРФ, восемь — от ЛДПР, четыре кандидата от партии «Справедливая Россия». В результате зарегистрировано 34 кандидата, двое сняли свои кандидатуры.

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На дополнительных выборах (38 мандатов) депутатов представительных органов поселений выдвинуто 128 кандидатов. Из них 61 самовыдвиженец и 67 кандидатов от региональных и местных отделений политических партий. Больше всех представила «Единая Россия» — 37 человек. 85 кандидатов уже получили регистрацию, один снял свою кандидатуру, одному было отказано в регистрации.

Процесс регистрации завершается сегодня, 12 августа.

Добавим что в Краснодарском крае началась выдача открепительных удостоверений, избирательных бюллетеней, специальных знаков (марок). В общей сложности территориальными избирательными комиссиями на выборах депутатов Госдумы РФ седьмого созыва получено 64,6 тыс. открепительных удостоверений, 738 из которых уже выданы. Это 1,14% от числа полученных удостоверений или 0,019% от общего числа избирателей Краснодарского края, включенных в списки.

Все избирательные бюллетени на выборах в нижнюю палату российского парламента будут защищены, в том числе, и специальным знаком (маркой). Всего для проведения федеральной избирательной кампании в Краснодарском рае будет отпечатано 4 028 600 избирательных бюллетеней для голосования по федеральному избирательному округу и столько же бюллетеней для голосования по одномандатным избирательным округам (в сумме по всем восьми округам).