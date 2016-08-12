Рига, 12 августа, 2016, 16:12 — ИА Регнум. Экономический рост в Латвии уже целый год сокращается и стремится к нулю, об этом свидетельствуют экспресс-данные «Eurostat», сообщает BNS.

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По опубликованным данным, валовой внутренний продукт (ВВП) еврозоны за год вырос на 1,6%, в ЕС в целом рост составил 1,8%. Согласно предварительным данным, наиболее быстрый годовой экономический рост в ЕС был зарегистрирован в Румынии, где он составил 5,9%, в Словакии, где ВВП вырос на 3,7%, и в Испании — на 3,2%.

Как стало известно, по данным обзора «Eurostat» темпы экономического роста в Латвии уменьшаются уже четыре квартала подряд. Так, в третьем квартале 2015 года, по сравнению с тем же периодом 2014 года, рост ВВП страны составил 3,3%, в четвертом квартале 2015 года — 2,2%, в первом квартале 2016 года — 1,5%, во втором квартале 2016 года — только 0,7%. Примечательно, что в Эстонии и Литве таких тенденций не отмечается.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Латвии также продолжает расти и госдолг центрального правительства по отношению к внутреннему валовому продукту. Так, за год госдолг Латвии вырос на 2,9%.

Напомним, еще 13 августа 2015 года президент Банка Латвии Илмар Римшевич заявил, что вместо того, чтобы жить за счет собственных средств, государство продолжает брать в долг и жить сверх того, что зарабатывает. В будущем, это вновь может привести к экономическому кризису и необходимости занимать деньги у международных кредиторов. Он напомнил, что внешний долг Латвии за последние несколько лет только вырос, и на конец августа 2015 года составил 8,1 млрд евро.