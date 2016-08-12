Пермь, 12 августа, 2016, 16:13 — ИА Регнум. В городах Пермь, Чайковский и Чернушка Пермского края дети с ограниченными возможностями здоровья проходят реабилитацию методом иппотерапии — лечебной верховой езды на лошадях. В 2016 году такие курсы пройдут 200 детей, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве социального развития.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Лошадь

В пресс-службе губернатора уточнили, что занятия проводятся в рамках реализации государственной программы «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края».

С ребятами работают специалисты АНО Клуб творчества, иппотерапии и верховой езды «Полюшко» (г. Пермь), КГАУСОН «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» (г. Чайковский) и конно-спортивного клуба «Пегас» (г. Чернушка). С каждой организацией заключен госконтракт.

Отметим, что иппотерапия является очень эффективным видом лечебной физкультуры, уникальным по своему воздействию. Индивидуальные программы занятий инструкторы ЛФК и иппотерапии составляют с учетом особенностей каждого ребенка. Во время занятий дети развивают рефлексы и физиологические изгибы позвоночника, нормализуют тонусы мышц, увеличивают подвижность суставов. Амплитуда пассивных и произвольных движений становится больше, появляются новые навыки — держать голову, сидеть, стоять, ходить. Улучшается равновесие и координация движений, а также внимание и речь, дети становятся более контактными, активными, учатся контролировать эмоции.

Подобного рода лечение практикуется для реабилитации инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и даже детей с ДЦП.

Впервые в Перми этот метод стали применять еще 1998 году, а в 2002 году такие курсы смогли пройти всего 12 детей.