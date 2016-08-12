Тамбов, 12 августа, 2016, 16:09 — ИА Регнум. В Тамбовской области продолжается работа по противодействию коррупции в сфере предпринимательства. Как сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации, все выявленные в нормативных и правовых актах нарушения устранены.

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Вопросы противодействия коррупции в сфере предпринимательства рассмотрены на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции, провел которое заместитель главы администрации Тамбовской области Олег Иванов. Работа в данном направлении осуществляется в соответствии с планом, утвержденным на 2008−2017 годы. Выступивший с докладом заместитель начальника управления по развитию промышленности и предпринимательства области Василий Прохоров отметил, что в результате изучения областного законодательства за прошедший период в 355 нормативных правовых актах выявлены административные ограничения для осуществления предпринимательской деятельности. Такие же проблемы выявлены в 2223 правовых актах муниципалитетов. По всем обнаруженным фактам приняты меры, коллизии устранены и документы приведены в соответствие нормам. Эта работа продолжается.

Информация о всех методах и формах государственной поддержки малого и среднего бизнеса постоянно обновляется на официальном сайте управления по развитию промышленности и предпринимательства области, при участии бизнесменов в муниципальных образованиях регулярно проводятся семинары, совещания, встречи, круглые столы. Так, в рамках подготовки к XVI областной конференции представителей малого и среднего предпринимательства были проведены различные мероприятия во всех территориях области.

В мае этого года был издан специальный выпуск информационно-аналитического журнала «Деловой Тамбов», основной тематикой которого стали вопросы поддержки малого и среднего предпринимательства. Помимо этого, представители малого и среднего бизнеса региона активно привлекаются к участию в отборах претендентов на получение государственной поддержки из числа субъектов предпринимательства. Ежегодно проходит областной конкурс «Лучший предприниматель года».

Члены комиссии приняли решение, в котором даны поручения создать в городских округах и муниципальных районах координационные (совещательные советы) по развитию малого и среднего предпринимательства с условием обязательного включения в них представителей бизнес-сообщества. Все принимаемые нормативные правовые акты, касающиеся предпринимательской деятельности, будут согласовываться с этими советами.

Руководителям муниципалитетов, исполнительных органов государственной власти области поручено путем постоянного мониторинга выявлять и искоренять коррупционные риски, в том числе при закупке товаров, работ, услуг для муниципальных и государственных нужд. В решении также отмечена необходимость соблюдения открытости процедур при оказании государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, в частности, с использованием средств массовой информации.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этом году на поддержку субъектов малого и среднего бизнеса в Тамбовской области будет направлено более 75 млн рублей. Помощь получат 400 предпринимателей, что будет способствовать созданию около 300 новых рабочих мест.

Напомним, в настоящее время в сфере малого и среднего предпринимательства задействована практически пятая часть экономически активного населения области. В регионе функционируют около 9 тыс. малых и средних предприятий, зарегистрировано 23 тыс. индивидуальных предпринимателей. Всего в этом секторе экономики занято более 125 тыс. человек. Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме валового регионального продукта области составляет 37,3%.

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