Челябинск, 12 августа, 2016, 16:07 — ИА Регнум. В Челябинске возбуждено уголовное дело о хулиганстве по факту стрельбы на детской площадке, в результате которой был ранен мужчина. Подозреваемым оказался 16-летний подросток, сообщает 12 августа chelyabinsk.ru.

ut.by Стрельба из пистолета

Инцидент произошел вечером 11 августа во дворе дома на улице Румянцева, 2. Как пояснила руководитель пресс-службы УМВД Челябинска Светлана Калмыкова, между потерпевшим и юношей произошел конфликт на бытовой почве, обстоятельства которого устанавливаются.

По словам супруги пострадавшего, мужчина попросил компанию молодежи выйти за территорию огороженного забором двора, так как они здесь не проживают. Словесная перепалка переросла в драку, а затем в мужчину выстрелили из травматического пистолета, ранив его в живот и руку. Пострадавшего доставили в реанимацию.