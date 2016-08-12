Пермь, 12 августа, 2016, 16:05 — ИА Регнум. На территории Пермского края в январе-июле сдано в эксплуатацию 7043 квартиры общей площадью 414 тыс. кв. метров. Это на 26,5% меньше, чем за аналогичный период 2015 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Пермьстата.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Стройка

В индивидуальном жилищном строительстве падение еще значительнее. На индивидуальных застройщиков приходится меньше трети от возведённого в регионе жилья — 121,4 тыс. кв. метров, что на 57,5% меньше уровня аналогичного периода 2015 года.

За первые семь месяцев 2016 года объемы возведения жилых домов по сравнению с аналогичным периодом 2015 года возросли на территории 17 муниципалитетах. Более чем на 50% — в Березниках, а также в Чердынском и Юсьвинском районах.

Одновременно с этим произошло снижение объемов жилищного строительства в 29 районах Пермского края. Больше всего оно коснулось Соликамска (более чем на 50%), Александровского, Нытвенского, Уинского, Добрянского, Гремячинского, Большесосновского, Осинского, Соликамского, Чернушинского, Кунгурского и Оханского районов.

Читайте также: В Прикамье ввод в эксплуатацию жилья сократился на 40%

По данным статистиков, средняя стоимость строительства 1 кв. метра общей площади отдельно стоящих жилых домов квартирного типа (без пристроек, надстроек, встроенных помещений) и без индивидуальных жилых домов, построенных населением, составила в январе-июле 2016 года 40 тыс. 209 рублей.

Отметим, что за месяц цена одного квадратного метра новостроек выросла на 509 рублей.

Отметим, что падение ввода жилья в 2016 году объясняется еще и тем, что сравнение идет с первым полугодием 2015 года, когда ввод жилья в Прикамье увеличился на треть. За первые полгода 2015 в Пермском крае демонстрировались рекордные темпы строительства.

Читайте также: В Прикамье годовой ввод жилья оказался ниже запланированного