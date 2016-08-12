Москва, 12 августа, 2016, 16:01 — ИА Регнум. По сообщениям российских СМИ, в контексте недавнего инцидента на российско-украинской границе Россия может разорвать дипломатические отношения с Украиной. Повод для этого ранее был дан властями Украины, которые отказались вручить верительные грамоты новому послу России в Киеве. В результате кандидатура российского посла в Киеве до сих пор не утверждена. Но в связи с последними событиями и достаточно жесткими заявлениями президента России некоторые издания не исключают, что разрыв дипотношений России и Украины станет реальностью, и, более того, за ним последуют жесткие экономические санкции Москвы в отношении Киева. В качестве одной из таких мер в прессе упоминается отказ от транзита российского голубого топлива через украинскую газотранспортную систему.

gazprom.ru Украинский транзит газа

Как минимум частичный отказ от транзита российского газа через Украину вполне реален. Дело в том, что у России уже сегодня есть конкурирующие с украинской ГТС направления транспортировки газа. Во-первых, это газопровод «Северный поток», позволяющий экспортировать российский трубопроводный газ по дну Балтийского моря напрямую в Германию. Более того, две нитки этого газопровода пока используются не в полную силу. Проектная мощность «Северного потока» составляет 55 млрд кубометров газа в год, в то время как «Газпром» экспортирует по этому направлению примерно 30−34 млрд кубометров. В настоящее время «Газпром» ведет работы по увеличению мощности «Северного потока», который должен закончиться к началу третьей декады августа, который позволит транспортировать в Европу более 40 млрд кубометров газа в год.

Что касается украинской ГТС, то в «Нафтогазе» Украины и в компании-операторе ГТС «Укртрансгаз» еще в 2015 году отмечали, что с введением в эксплуатацию «Северного потока» в конце 2012 года транзит газа на Украину сократился примерно на 30%, и это снизило доходы и рентабельность украинской ГТС. Газотранспортная система Украины нуждается в модернизации, инвестиции в которую сложно осуществить без роста выручки и прибыли. В настоящее время украинские власти ведут переговоры с Еврокомиссией о помощи в привлечении инвесторов и последующего участия в управлении ГТС. Еврокомиссия обещает помощь, но без какой-либо конкретики. Главная проблема в том, что риски инвестиций в Украину сейчас очень высоки. А обострение отношений Украины и России из-за недавнего пограничного инцидента может рассматриваться европейскими инвесторами как повышение политических рисков инвестиций в украинские активы.

В принципе, в настоящее время «Газпром» совершенно безболезненно и для себя, и для европейских потребителей может уменьшить транзит газа в Европу примерно на 15 млрд кубометров. Сделать это не составит труда даже без альтернативных маршрутов транспортировки, просто закачав этот объем в газохранилища до наступления холодов в Европе. Впоследствии этот объем можно пустить по «Северному потоку» либо через газотранспортную систему Белоруссии. И здесь можно обойтись и без «Северного потока-2», и без «Турецкого потока», которые еще в проекте. А украинская ГТС уже потеряет небольшую часть доходов и понизит рентабельность.

Но если «Газпром» уменьшит транзит через Украину на 30 млрд кубометров, то украинская ГТС будет работать в лучшем случае с нулевой рентабельностью, а скорее всего — в убыток. «Газпром», в свою очередь, полностью загрузит «Северный поток», европейские потребители не пострадают, даже наоборот будут довольны, что все больше газа в Европу экспортируется Россией без посредников и, соответственно, без дополнительных рисков для импортеров газа. А если к 2019−2020 годам будет построен еще и «Турецкий поток», то «Газпром» может полностью отказаться от транзита газа через Украину, и для украинской ГТС наступят мрачные времена, так как никакой инвестор не будет вкладываться в актив, не приносящий прибыли.

Таким образом, поэтапный отказ от транспортировки газа через Украину может стать для «Газпрома» шагом к сокращению рисков транзита, а для России — поводом для укрепления отношений с Европой как с крупнейшим потребителем газа. Ведь между Россией и Европой теперь с высокой вероятностью не будет дополнительного посредника, а значит, многие сложные вопросы в области поставок газа можно будет решать напрямую, добиваясь большего взаимопонимания. Очевидно, что и не только газовые вопросы.