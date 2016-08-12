Тбилиси, 12 августа, 2016, 15:59 — ИА Регнум. СМИ Грузии продолжают развивать актуальную для политических кругов страны тему улучшения российско-турецких отношений и пишут о создании Россией и Турцией новой коалиции и тех последствиях, которые эта коалиция может принести Грузии. В беседе с изданием «Резонанси» грузинский эксперт Вахтанг Маисая предполагает, что если США покинут базу в Инджирлике, то их опорной точкой может стать Грузия.

Kremlin.ru Хасаном Рухани, Ильхам Алиев и Владимир Путин перед началом трёхсторонней встречи

«В Санкт-Петербурге обе стороны создали новую российско-турецкую коалицию. Они приняли решение о проведении совместного патрулирования воздушного пространства и разработали систему обмена разведывательной информацией. Фактически они создали совместный антитеррористический центр. Геополитические моменты меняются», — пояснил ситуацию в регионе Маисая.

По его оценке, Россия начала формирование на Южном Кавказе новой модели региональной безопасности, формирование геополитической оси Москва-Баку-Тегеран, в результате чего Азербайджан и Иран фактически окажутся в зоне геополитической игры России.

Причины, вызвавшие сближение России с Турцией, эксперт видит в напряженности отношений между Турцией и США и между Турцией и Евросоюзом. Он не исключает, что в будущем Турция может отказаться и от членства в НАТО.

«Эрдоган до сентября выдвинул ультиматум, что если Евросоюз не пересмотрит свою позицию и не будет содействовать вступлению Турции в ЕС, то Турция откажется от любого сотрудничества с Евросоюзом. Турция перешла на своего рода шантаж в отношении членов Евросоюза, а какой будет ситуация в будущем, пока говорить сложно. Пока трудно сказать, что НАТО теряет Турцию, но в будущем, с большой вероятностью, да», — передает «Резонанси» слова Маисая.

По его же оценке, такое сближение России и Турции может плохо отразиться на Грузии, которая остается лишь в надежде на США и ЕС, которые сами сегодня испытывают проблемы.

«Евросоюзу и Америке на этом этапе не до нас, на этом этапе геополитическая реальность не та, и ситуация для нас благоприятной не является», — предупредил эксперт.