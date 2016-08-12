Калининград, 12 августа, 2016, 15:57 — ИА Регнум. В Калининграде пресечена попытка возможного совершения теракта в здании прокуратуры Калининградской области. Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, сегодня, 12 августа, в здание, расположенное в центре города на улице Горького, 4, проник вооружённый мужчина в камуфляжной форме.

Калининградская прокуратура

По некоторым данным, при себе он имел пистолет-пулемёт Шпагина времён войны, нож, а также саперную лопатку.

Мужчину задержали, однако коллектив прокуратуры был оперативно эвакуирован, поскольку органы располагали информацией о минировании здания.

Территория ведомства была оцеплена, прибыли машины МЧС, «Скорой помощи». Вскоре прозвучало два взрыва. По всей видимости, взрывотехники подорвали подозрительные предметы.