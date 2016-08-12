Владикавказ, 12 августа, 2016, 15:52 — ИА Регнум. Федеральные льготники в Северной Осетии не пользуются полным набором соцпакета. Из 98 тысяч получателей социальных услуг 74 819 тысяч человек отказались от него полностью или от одной из его частей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионер

Льготники предпочитают получать денежную компенсацию из-за низкого качества предоставляемых услуг. По данным отделения Пенсионного фонда России в регионе, на сегодняшний день только 14 тысяч человек являются полными получателями соцпакета. Численность же отказников в республике ежегодно растет. Льготники считают, что в аптечных учреждениях низкий уровень лекарственного обеспечения и вынуждены покупать медикаменты за наличные средства. При этом рецепты выписываются, но в частных аптеках. Препараты не выдаются.

Отметим, что в Северной Осетии почти не осталось государственных аптек. Владельцами их еще в 90-х годах стали частники. «Мне чуть ли не ежедневно приходилось ходить по аптекам, чтобы по рецептам выдали лекарства. Бесплатных препаратов в аптечной сети невозможно было найти, но за деньги без проблем приобретал. По этой причине отказался от соцпакета. Деньги, конечно же, по нынешним меркам и небольшие, но существенная прибавка к мизерной пенсии», — пояснил бывший получатель льгот Владимир Агкацев.

Напомним, что с 1 февраля 2016 года на оплату предоставления гражданину набора социальных услуг направляется 995 рублей 23 копеек в месяц, в том числе: на обеспечение необходимыми медикаментами — 766 рублей; предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний — 118 рублей. Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно — 110 рублей.

До 1 октября текущего года федеральные льготники должны сделать выбор, в каком виде они будут получать социальные услуги в 2017 году: в натуральной форме или в денежном эквиваленте.