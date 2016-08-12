Карабаш, Челябинская область, 12 августа, 2016, 16:01 — ИА Регнум. Бывшего главу города Карабаша Челябинской области Вячеслава Ягодинца задержали сотрудники регионального ФСБ. Следователи СКР ранее возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), передает корреспондент ИА REGNUM.

bykst Вода

Наручники на бывшего главу Карабаша, а ныне руководителя местной территориальной избирательной комиссии, правоохранители надели прямо на рабочем месте. По данным следствия, в сентябре 2013 года Ягодинец принял необоснованное решение и своей резолюцией одобрил оплату заключенного муниципального контракта на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации строительства объектов, снижающих влияние загрязненного стока с территории Карабашского городского округа на качество воды Аргазинского водохранилища. По версии следствия оплата по контракту была осуществлена без подтверждения государственной экспертизой.

Напомним, в апреле 2015 года в администрации города Карабаша, в том числе и в кабинете Ягодинца, прошли обыски и выемка документов, в рамках уголовного дела по факту мошенничества при строительстве очистных сооружений в Карабаше. Что, в свою очередь, связано с реализацией программы «Чистая вода».

Отметим, в Челябинской области программа «Чистая вода» была принята на 2010−2020 годы еще при первом губернаторе Челябинской области Петре Сумине в 2009 году. Цель программы была обозначена как «бесперебойное обеспечение населения Челябинской области питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве». Общий объем финансирования был запланирован в объеме 28,6 598 263 млрд рублей. Однако финансирование в запланированном объеме не состоялось. Власти раз от раза вносили изменения в программу. Так, например, в 2015 году из запланированных на программу 3,25 млрд рублей было выделено лишь 57,7 млн рублей. Основные расходы уже усеченной программы были перенесены на 2018−2020 годы постановлением правительства Челябинской области N 564-П от 3 ноября 2015 года.