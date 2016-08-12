Москва, 12 августа, 2016, 15:48 — ИА Регнум. Актриса Юлия Топольницкая, ставшая известной после съемок в клипе «Экспонат», появится в новом ролике музыкального коллектива «Ленинград». Съемки клипа проходят в режиме строгой секретности, сообщает 12 августа Life.ru.

Кадр видео с сайта youtube.com канала Ленинград | Leningrad Юлия Топольницкая

Работа над клипом велась в павильонах «Ленфильма» и одном из петербургских ресторанов без музыкального сопровождения. Всем участникам процесса запретили снимать происходящее на мобильные телефоны.

Отмечается, что компанию Топольницкой, которая будет играть беременную девушку, составят менеджер, продавщица магазина, представитель ГИБДД, экскурсовод и водитель.

Композиция получила название «Твои большие сиськи», в съемках задействованы звезды клипа «В Питере — пить» и актриса сериала «Такая работа» Марина Доможирова. Режиссер клипа — Анна Пармас, автор роликов «Экспонат» и «В Питере — пить». Премьера клипа намечена на 5 сентября, об этом в своем Instagram сообщил лидер коллектива Сергей Шнуров.