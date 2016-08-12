Севастополь, 12 августа, 2016, 15:44 — ИА Регнум. В Севастополе прошла церемония поднятия парусов на трехмачтовом парусном судне «Херсонес», передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM

Ранее судно сменило порт приписки с Керчи на Севастополь после подписания соглашения с ФГУП «Росморпорт» о совместном использования и эксплуатации парусного учебного судна «Херсонес».

По словам генерального директора «Росморпорта» Андрея Тарасенко, парусник прошел основательный ремонт, который продолжался в течение 10 месяцев, в том числе на базе «Севморзавода».

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«Денег мы потратили порядка 150 млн рублей. Полностью заменены реи, бегущий такелаж, машинная часть, вся энергетика, линия вала, полностью обновлен корпус, новые винты, — сказал Тарасенко. — Ремонтом занимались специалисты со всей страны, было заключено более 200 договоров c предприятиями, привлекались иностранные специалисты для настройки вант».

В команде корабля 46 человек. На паруснике могут обучаться 110 курсантов. Планируется, что морскую практику на корабле будут проходить студенты морских специальностей Севастопольского государственного университета, севастопольского филиала Государственного морского университета им. Ушакова и Московской государственной академии водного транспорта других вузов.

Под учебные задачи оборудованы специальные тренажерные системы для подготовки штурманов, дизелистов и механиков.

В сентябре парусник примет участие в регате в российском этапе гонок больших парусных судов «SCF Black Sea Tall Ship Reratta 2016» между Новороссийском и Сочи.

При возвращении из похода в родной порт парусник будет открыт для посещения жителями и гостями города.

«Херсонес» — учебный трехмачтовый корабль, построен в 1989 году на Гданьской судоверфи (Польша) по прототипу парусных судов начала XX века. С апреля 2015 года владельцем корабля стало ФГУП «Росморпорт» (Минтранс РФ).