Красноярск, 12 августа, 2016, 15:44 — ИА Регнум. Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов проинспектировал ход реконструкции улицы 2-ая Брянская.

admkrsk.ru Мэр Красноярска проинспектировал ход реконструкции улицы 2-ая Брянская

Реконструкция этой улицы и строительство многоуровневой развязки — масштабный и значимый проект для всей транспортной инфраструктуры Красноярска. Объект должен быть сдан в эксплуатацию в текущем году. В этой связи по поручению главы города Красноярска Эдхама Акбулатова проводятся рабочие штабы, в рамках которых руководители подрядных и субподрядных организаций представляют детальный отчёт о выполненной работе.

«Я видел уже большое количество графиков о проведении работ на данном объекте. И каждый раз сроки сдвигаются. Я человек не злопамятный, но память у меня хорошая. В прошлый раз вы говорили, что работы по бетонированию на дорожном полотне должны завершиться к 1 сентября, сегодня обозначаете срок уже 15 сентября. Одни обещания, в сложившейся ситуации доверять генеральному подрядчику я больше не вижу смысла», — сказал в начале инспекции глава города Красноярска Эдхам Акбулатов.

В оправдание представитель генподрядчика отметил, что причина очередной корректировки графика — в задержке строительных материалов. «Я не хочу слышать байки Райкина о том, что кирпичи есть, раствора нет. Управление капитального строительства должно взять на жесткий контроль количество и сроки обеспечения стройплощадки необходимыми материалами», — отметил Эдхам Акбулатов.

А вот обязательство об увеличении количества строительных бригад на стройплощадке должен взять на себя подрядчик. На сегодняшний день на объекте задействовано 64 человека. По мнению главы города, этого явно не достаточно. Мэр потребовал уже завтра увеличить количество специалистов до 100 человек и вести работы в три смены. Подрядчик согласился.

«Мы прекрасно понимаем, насколько этот объект нужен Красноярску. Все, что нужно от города — он делает, финансирование идет без сбоев. Наши трудности понятны: не хватает материалов, специалистов. Но асфальт необходимо уложить в тёплое время года. Значит, в октябре движение на дорожной развязке должно быть открыто. Несмотря на все наши проблемы, мы нацелены на это», — отметил заместитель директора по производству мостоотряда № 38 ОАО «Сибмост» Игорь Козлович.

Одним из вопросов инспекции стало благоустройство прилегающих территорий. Эдхам Акбулатов указал, что в рамках представленного графика благоустройство улицы 2-ая Брянская должно быть завершено к 1 августа, однако работы ещё не окончены: «Начинается обычное строительное враньё. Мне это надоело. Требую разработать рабочий график, соответствующий реальным срокам».

В целом на сегодня готовность объекта составляет порядка 70%. Завершён снос домов, попадающих в зону строительства, жители расселены. Установлено 13 опор эстакады, смонтировано 12 пролётных строений, выполнены подходы к эстакаде, завершается строительство ливневой канализации.

В завершение инспекции глава города Красноярска Эдхам Акбулатов подчеркнул, что объект обязательно должен быть введен в эксплуатацию в этом году: «Меня категорически не устраивают темпы и организация работ. Мы вынуждены, несмотря на большой опыт генподрядной организации, делать порой элементарные замечания. Поэтому управлению капитального строительства поставлена задача — вести тотальный, ежедневный контроль за действиями генподрядчика, следить за количеством работающих, динамикой поставки стройматериалов. Это не задача заказчика — досконально контролировать ход работ, но мы вынуждены это делать, чтобы заставить генподрядчика уложиться в обозначенные сроки».