Березники, Пермский край, 12 августа, 2016, 15:42 — ИА Регнум. В новом жилом комплексе Березников Пермского края на правом берегу Камы введены в эксплуатацию два дома. В ближайшее время в новые дома переедет более 160 семей — они уже подписали акты приема-передачи жилых квартир. Все переселенцы — жители аварийных домов находящихся над шахтами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

Николай Касаткин. Переселенцы. 1881

Читайте также: В Березниках Михаил Бабич оценил ход строительства жилья для переселенцев

Напомним, в 2006—2008 гг. в городе начались активные провалы грунта на месте разработок месторождений калийно-магниевых солей предприятия «Уралкалий» (единичные случаи провалов фиксировались в городе, начиная с 1986 года). Возникла реальная угроза для населения, так как городские кварталы в Березниках расположены над шахтными выработками. Была создана специальная правительственная комиссия, в июне 2014 года указание о безотлагательном переселении граждан из аварийного жилья дал президент России.

Читайте также: Жители аварийного жилья Березников Прикамья получат компенсацию

При признании дома аварийным гражданам вручается соответствующее постановление городской администрации и уведомление, которое содержит полный перечень необходимых для расселения документов и право на социальную выплату. После ее получения горожане могут забронировать квартиру в соответствующем строящемся доме и оформить все документы.

Застройщики предлагают на выбор однокомнатные, двухкомнатные и трёхкомнатные квартиры различных площадей и планировок.

До конца 2016 года в правобережной части Березников будут сданы ещё три дома, в 2017 году планируется ввести в эксплуатацию семь домов, в 2018 году здесь появятся ещё 13 многоэтажек.

До конца 2018 года построят два детских сада на 240 и 260 мест, школу на 1200 мест и физкультурно-оздоровительный комплекс.

Читайте также: В пермских Березниках в новых домах для переселенцев появились трещины

Напомним, что в Березниках на сегодня признаны аварийным и подлежащим сносу 62 дома, 20 из них уже расселены. Сейчас в стадии расселения 42 дома, в которых проживают 5900 человек.