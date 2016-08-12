Симферополь, 12 августа, 2016, 15:32 — ИА Регнум. На полуострове не верят в «сказки», что украинские диверсанты своими терактами на ключевых объектах инфраструктуры Крыма хотели «отпугнуть туристов», но без жертв среди мирного населения. Об этом заявил заместитель председателя Совета министров Республики Крым Руслан Бальбек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Стирка

«В эти сказки о том, что они хотели подорвать объекты без жертв, просто, чтобы отпугнуть туристов, никто не верит. Карательная операция на Донбассе продемонстрировала всему миру, что украинской власти наплевать — руки в крови по локоть или по плечи! — написал на своей странице в Facebook Бальбек. — Такое ощущение, что они специально рвут любые моральные и общественные связи с полуостровом — две блокады, проникновение диверсантов, усиление военной группировки на границе — все это отпугнуло даже лояльных к украинской власти крымчан».

Также чиновник подчеркнул, что жители Крыма были готовы оказать любую поддержку российским властям в поимке диверсантов, что говорит о нежелании крымчан территориально возвращаться на Украину.

«В инциденте на крымской границе украинские власти не поняли самого главного — население полуострова готово было всячески оказывать поддержку и помогать правоохранительным органам в поимке преступников. У них изначально не было шансов, даже если бы прорвали кордоны оцепления, их бы все равно задержали местные жители», — отметил Руслан Бальбек.

Как сообщало ИА REGNUM, ФСБ распространила видеозапись допроса украинского диверсанта Евгения Панова, взятого в плен в ходе спецоперации российских силовиков по нейтрализации украинских диверсионно-разведывательных групп, заброшенных в Крым. Панов рассказал о предполагаемых объектах диверсий на территории полуострова.

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