Чебоксары, 12 августа, 2016, 15:24 — ИА Регнум. Чувашские власти в 2016 году ожидают «замедление инфляции» в сравнении с 2015 годом, прогнозируя, что она составит не более 7,4%. По прогнозам, в 2017 году она не превысит 6,1%, в 2018 году — составит максимум 5,6%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, данный прогноз Минэкономразвития Чувашии опубликовал Госсовет накануне сессии.

ИА REGNUM Власти считают, что сдерживать рост цен будет импортозамещение отечественными продуктами

В уточнённом прогнозе отмечается, что в 2016 году по сравнению с 2015 годом «ожидается замедление инфляции вследствие значительного сжатия платёжеспособного спроса населения». «Сдерживать рост цен также будет происходящее импортозамещение отечественными продуктами. К концу 2016 года по оценке инфляция составит не более 7,4%», — подчёркивается в документе.

По прогнозам Минэкономразвития Чувашии, в 2017 году «замедление инфляции продолжится, но более умеренными темпами» по сравнению с 2016 годом. Рост цен предположительно составит от 4,9% до 6,1%. «Основное сдерживающее влияние на рост инфляции будут оказывать проведение умеренно жёсткой денежной и бюджетной политики, дальнейшее укрепление рубля. Рост цен на непродовольственные товары на фоне понизившегося потребительского спроса будет умеренным, что обусловлено снижением товарных запасов и стагнацией предложения импорта из-за предшествующего падения спроса», — прогнозируют чувашские власти.

В 2018 году, как полагают в министерстве, инфляция снизится как минимум до 5,6%. А при оптимистичном варианте составит 4,4% при условии «постепенного повышения» реальных доходов и роста потребления населением. «В течение всего прогнозного периода будет продолжена политика сдержанного роста регулируемых тарифов в инфраструктурном секторе, особенно на коммунальные услуги, что также окажет влияние на снижение инфляции», — отмечается в документе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году инфляция в Чувашии составила 11,5%. В июне 2016 года по сравнению с декабрем 2015 года цены в регионе выросли на 2,5% (в РФ — 3,3%, в ПФО — 2,8%) — это 8-е место в Приволжском федеральном округе. Меньше всего цены выросли в Удмуртии (1,4%), самая высокая инфляция была в Пермском крае (3,8%).