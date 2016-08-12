Москва, 12 августа, 2016, 15:24 — ИА Регнум. Съемки картины о трагедии российской подводной лодки «Курск», начало которых ожидалось в сентябре, отложены, передает 12 августа «Радио Балтика».

skachat72.attey4.ru Подлодка «Курск»

По словам сопродюсера картины Андрея Сигле, Минобороны РФ до сих пор не выдало разрешения на съемки ленты.

«Мы продолжаем убеждать и уговаривать военных. Конечно, мы по-прежнему хотим снимать в России», — отметил Сигле и добавил, что пока команда проекта не намерена переносить съемочный процесс в Норвегию или другие страны.

Ранее создатели ленты обращались в Минобороны с просьбой о поддержке, однако процесс замедлился в связи с участием в проекте иностранных граждан и вопросом государственной тайны.

Одним из главных продюсеров картины выступит известный французский режиссер Люк Бессон. Главную роль, предположительно, исполнит бельгийский актер Маттиас Шонартс, а руководить съемками будет датский режиссер Томас Винтенберг. Премьера фильма была намечена на 2017 год.

Напомним, 12 августа 2000 года атомный подводный ракетный крейсер К-141 «Курск» затонул в Баренвцевом море. Команда крейсера в составе 118 человек погибла.