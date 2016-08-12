Ставрополь, 12 августа, 2016, 15:24 — ИА Регнум.



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В Ставропольском крае на сельхозвыставке «День поля Ставропольского края» доля представленной отечественной сельхозтехники за три года выросла с 30% до 70%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Ежегодная выставка сельскохозяйственной техники и оборудования «День поля» открылась сегодня, 12 августа в Ставропольском крае. На ней представлено около ста наименований сельскохозяйственных машин и оборудования 38 предприятий из 8 регионов России.

Открывая выставку, глава региона Владимир Владимиров подчеркнул, что в текущем году господдержка сельхозмашиностроения для Ставрополья увеличена в три раза до 900 млн рублей.

«Российская техника, в том числе произведенная на Ставрополье, сегодня востребована потребителями. Она доступна по цене, проще в обслуживании. Развитие отечественного машиностроения — это залог будущих хороших урожаев, успешной реализации программы импортозамещения», — сказал губернатор.

Отметим, что выставка «День поля» проводится в Ставропольском крае ежегодно. Она посвящена окончанию сбора урожая зерна. В этом году в регионе собран рекордный урожай — более 9 млн тонн без учета кукурузы. Когда закончится уборка «царицы полей» валовый сбор зерновых в крае должен достигнуть 10 млн тонн.