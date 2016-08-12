Вена, 12 августа, 2016, 15:21 — ИА Регнум. Специальная мониторинговая миссия (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) увеличила количество наблюдателей, присутствующих рядом с российско-украинской границей на крымском участке. Об этом сообщил первый заместитель главы СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг сегодня, 12 августа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Наблюдатели ОБСЕ

«Я могу подтвердить, что СММ увеличила число наблюдателей в этой области», — заявил Хуг. По словам Хуга, СММ будет наблюдать за ситуацией и формировать отчёты.

Напомним, в ночь с 6 на 7 августа на территории Крыма в районе города Армянска сотрудниками ФСБ была обнаружена группа диверсантов, готовящих террористическую атаку. При их задержании в результате огневого контакта погиб сотрудник ФСБ.

10 августа ФСБ огласила эти факты, назвав виновных в подготовке терактов — диверсионная группа Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. На заявление российских спецслужб Киев ответил, что ФСБ распространяет дезинформацию. Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что всё это — фантази: «Эти фантазии — лишь повод для очередных военных угроз в адрес Украины», — сказал он.

12 августа стало известно, что Москва не исключает возможности аннулирования дипломатических отношений с Киевом. Возможно, диппредставительство России на Украине будет закрыто.

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