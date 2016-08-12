ОБСЕ отправила на границу Крыма с Украиной дополнительных наблюдателей
Вена, 12 августа, 2016, 15:21 — ИА Регнум. Специальная мониторинговая миссия (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) увеличила количество наблюдателей, присутствующих рядом с российско-украинской границей на крымском участке. Об этом сообщил первый заместитель главы СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг сегодня, 12 августа.
«Я могу подтвердить, что СММ увеличила число наблюдателей в этой области», — заявил Хуг. По словам Хуга, СММ будет наблюдать за ситуацией и формировать отчёты.
Напомним, в ночь с 6 на 7 августа на территории Крыма в районе города Армянска сотрудниками ФСБ была обнаружена группа диверсантов, готовящих террористическую атаку. При их задержании в результате огневого контакта погиб сотрудник ФСБ.
10 августа ФСБ огласила эти факты, назвав виновных в подготовке терактов — диверсионная группа Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. На заявление российских спецслужб Киев ответил, что ФСБ распространяет дезинформацию. Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что всё это — фантази: «Эти фантазии — лишь повод для очередных военных угроз в адрес Украины», — сказал он.
12 августа стало известно, что Москва не исключает возможности аннулирования дипломатических отношений с Киевом. Возможно, диппредставительство России на Украине будет закрыто.
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