Ростов-на-Дону, 12 августа, 2016, 15:21 — ИА Регнум. В выходные дни 13 и 14 августа Ростовская область и донская столица будут находиться под влиянием циклона. Погода испортится: ожидаются ливни с градом и ураганный ветер. Об этом ИА REGNUM проинформировали в ГУ МЧС России по региону 12 августа.

Айвазовский Иван. Ливень в Судаке. 1897

Чрезвычайное ведомство распространило экстренное предупреждение со ссылкой на прогноз синоптиков. В связи с непогодой, которая может накрыть регион и областной центр, вероятно возникновение ЧС, не исключены повреждения кровли и стекол в зданиях, гибель сельхозкультур, порывы линий связи, затруднение в работе автовокзалов, железнодорожных станций и воздушной гавани.

В МЧС также напомнили правила, которым следует придерживаться во время грозы. Жителей региона не только просят соблюдать меры безопасности, но также не парковать автомобили близ деревьев и металлоконструкций.

Коммунальные, аварийные и диспетчерские службы уже приведены в состояние повышенной готовности.