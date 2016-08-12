Великий Новгород, 12 августа, 2016, 15:21 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия сегодня, 12 августа, удовлетворила жалобу партии «Яблоко» на действия новгородского облизбиркома и отменила постановление об отказе в регистрации партийного списка на выборы в Новгородскую областную думу шестого созыва.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гнилое яблоко

Большинство членов ЦИК — 14 человек — проголосовали за отмену постановления областного избиркома, отметив, что список партии «Яблоко» должен быть зарегистрирован незамедлительно.

Председателю избирательной комиссии Новгородской области Борису Алексееву выражено недоверие и предложено досрочно сложить полномочия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, список «Яблока» на выборах в региональный парламент новгородский избирком отказался регистрировать 7 августа из-за сомнений в подлинности печати. В партии назвали решение комиссии незаконным и политически мотивированным. Активисты партии и лидеры списка ежедневно пикетировали избирком на главной площади Великого Новгорода.

Читайте ранее в этом сюжете: Списку новгородского «Яблока» отказали в регистрации на выборах в облдуму

Напомним, всего в Новгородскую облдуму намерены пройти представители 11 партий. Помимо «Яблока», это «Коммунисты России», «Союз труда», КПРФ, «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия», партии «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров», «Великое Отечество», «Национальный курс» и «Партия роста». Выборы в региональный парламент пройдут 18 сентября.