Переславль-Залесский, Ярославская область, 12 августа, 2016, 15:11 — ИА Регнум. Житель Ярославской области разместил в интернете видеозапись, на которой, по его словам, запечатлен частный пляж на территории Национального парка «Плещеево озеро». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В комментариях к видео отмечается, что частный закрытый пляж оборудован в природоохранной зоне в местечке Кухмарь. На самой записи видна стоящая у воды машина и пляжные зонтики.

«В природоохранной зоне Плещеева озера некоторые особо привилегированные лица оборудовали себе частный закрытый пляж, подъезжая на авто прямо к воде. Не видно, чтобы бдительные по сбору денег с отдыхающих в палатках работники «Национального парка» пресекали это беззаконие», — отмечается в пояснении к видеозаписи.

Автор видео, житель Переславля, рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что неподалеку от пляжа расположены жилые дома.

«Вероятно, их жители и оборудовали пляж», — предположил он.

Впрочем, в администрации Национального парка подчеркивают: никакого пляжа в местечке Кухмарь нет. А нарушители режима будут привлечены к ответственности.

«Нарушения были зафиксированы, составлены протоколы по фактам незаконного движения и стоянки на территории природоохранной зоны механических транспортных средств — автомобиля и гидроцикла. Пляжа как такового там нет. На территории парка не запрещено купаться и устанавливать зонтики. Туалеты же у нас установлены. Вход на территорию Национального парка для жителей Переславля и Переславского района остается бесплатным», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в администрации парка «Плещеево озеро».