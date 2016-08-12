Саратов, 12 августа, 2016, 15:06 — ИА Регнум. Такое кадровое решение находится в русле перестановок недавнего времени, когда на различные высокие должности были назначены люди из ближайшего окружения президента, те с кем он тесно и постоянно взаимодействовал. Такое мнение по поводу перестановок в администрации президента высказал ИА REGNUM Дмитрий Олейник.

kremlin.ru Антон Вайно

«Может быть, с приходом Антона Вайно взаимодействие с регионами станет еще более тесным и направленным на решение конкретных вопросов регионов, что важно накануне президентских выборов, — считает Олейник. — Каких-то закулисных причин ухода Сергея Иванова я не стал бы искать, о причинах его перехода на другую более общественную работу сообщил сам президент, и никаких оснований для поиска дополнительных причин я не вижу».

«Работа главы президентской администрации крайне трудна и эмоционально и по своему напряжению, она практически круглосуточная без перерывов и выходных, поэтому я не сомневаюсь в том, что Сергей Иванов сам попросил перевести его на другой участок и рекомендовал преемника, — продолжил он. — Думаю, что влияние Сергея Иванова на процессы, происходящие в нашем государстве изменятся не сильно, так как он сегодня же в новой должности был включен в Совет Безопасности, просто его деятельность будет носить более общественный характер».

«В 2011 году Антон Вайно возглавлял аппарат правительства России, а до этого с 2007 был заместителем руководителя аппарата правительства, который в то время возглавлял Владимир Путин. А если брать еще более раннюю историю, то Антон Эдуардович работал в Управлении протокола Президента России с 2003 года, то есть более 12 лет, — напомнил политолог. — По сути и содержанию этой деятельности понятно, что это очень близкий к президенту Путину человек, который все это время находился с главой государства в непосредственном и практически ежедневном общении».

По мнению собеседника ИА REGNUM, Антон Вайно может придать администрации президента больше оперативности накануне президентских выборов, при этом суть работы администрации, её тесное взаимодействие с правительством и обеими палатами Федерального собрания и её антикоррупционная деятельность будет продолжена.

«Ведь Вайно рекомендовал Сергей Иванов, и он в полной мере может считаться продолжателем его дел», — резюмировал Дмитрий Олейник.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин освободил Сергея Иванова от должности главы администрации президента. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба Кремля. Ещё одним указом Путин назначил Иванова спецпредставителем президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

Новым главой администрации президента РФ стал Антон Вайно, ранее являвшийся заместителем главы АП.

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