Москва, 12 августа, 2016, 15:03 — ИА Регнум. За июль 2016 года в России было продано 7,5 тыс. единиц новых легких коммерческих автомобилей (LCV). Это на 9,8% меньше, чем в июле прошлого года, сообщает 12 августа агентство «Автостат».

Alexas Fotos Игрушечный автомобиль

Рынок сегмента LCV показывает снижение с мая этого года. В целом с 1 января объем продаж новых LCV составил 47,6 тыс. единиц, что на 8% меньше, чем за тот же период 2015 года.

В июле около 50% продаж (3,8 тыс. единиц) пришлось на долю отечественного бренда GAZ, что превышает показатель прошлого года на 7,8%. Доля автомобилей УАЗ составила в июле третью часть от объема продаж (1,3 тыс. штук), на третьем месте — LADA (611 шт.), за ней идут Mercedes-Benz (539 шт.) и Ford (316 шт.)