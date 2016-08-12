Воронеж, 12 августа, 2016, 15:00 — ИА Регнум. Несколько сотрудников администрации Павловского района Воронежской области наказаны за внесение неверных сведений в справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 августа сообщил старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Нино Хурцилава. Иллюстрации к книге Джельсомино в стране лжецов

Так, заместитель главы администрации — начальник отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации района в своей справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера забыл упомянуть о наличии действующей банковской карты, которой он пользовался. Также внести сведения о банковской карте забыл и ведущий специалист отдела опеки и попечительства администрации района.

Ведущий специалист отдела социальной защиты, опеки, попечительства и охраны прав детства укрыла информацию о наличии общей долевой собственности земельного участка.

Нарушения вскрылись и при проверке справок о доходах, предоставленных руководством муниципальных учреждений.

Так, директор МКУ Павловского муниципального района «Центр развития физической культуры и массового спорта «Горняк» не отразил информацию о том, что он является одним из учредителей ООО «Рекламная компания «ВОА-ГРУПП».

Кроме того, райадминистрация не выполнила требования законодательства о размещении на официальном сайте администрации района в сети интернет сведений о доходах, об имуществе и имущественных обязательствах руководителей подведомственных учреждений и членов их семей.

Прокурор района внес представление главе администрации Павловского района об устранении нарушений законодательства о коррупции и наказании виновных. К дисциплинарной ответственности привлечены заместитель главы администрации, руководители муниципальных учреждений, отделов администрации района и другие должностные лица.