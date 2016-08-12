Москва, 12 августа, 2016, 14:59 — ИА Регнум. В ходе серии взрывов, прогремевших в Таиланде 11−12 августа, не пострадал ни один гражданин России. Об этом сообщили в пресс-службе МИДа РФ.

thairath.co.th Оперативные работы на месте взрыва

«В числе раненых — десять иностранных туристов. Россиян среди пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе.

В министерстве отметили, что на месте взрывов таиландские спецслужбы обезвреживают несколько заложенных и не взорванных бомб. Гражданам России, находящимся на территории Таиланда, рекомендуется не покидать место проживания и соблюдать меры безопасности, а также выполнять требования властей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 12 августа на юге Таиланда прогремела целая серия взрывов. Всего от взрывов пострадали более 30 человек, среди которых оказались иностранцы, приехавшие в эту страну на отдых. Ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за эту акцию.