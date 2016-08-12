Москва, 12 августа, 2016, 14:57 — ИА Регнум. Новым главным тренером футбольного клуба «Спартак» (Москва) назначен известный специалист Курбан Бердыев. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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«Бердыев подписал контракт со «Спартаком», — сказал источник. — Скоро будет официальное объявление».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, официально об уходе Курбана Бердыева из футбольного клуба «Ростов» стало известно 6 августа 2016 г. В этот день экс-рулевой казанского «Рубина» рассказал о своем решении представителям команды.

Бердыев возглавил тренерский штаб ФК «Ростов» в декабре 2014 года, когда команда находилась практически на грани вылета из российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ).

По итогам прошлого сезона «Ростов» занял второе место в таблице чемпионата России, завоевав право выступать в Лиге чемпионов УЕФА.

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