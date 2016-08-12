Владимир, 12 августа, 2016, 14:57 — ИА Регнум. Губернатор Владимирской области Светлана Орлова взяла на личный контроль ситуацию вокруг закрытия предприятия «Детская одежда», которое располагается в моногороде Камешково. Об этом сообщил первый заместитель главы региона Алексей Конышев, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу администрации области.

Александр Дейнека. Текстильщицы (фрагмент). 1927

По словам чиновника, специалисты областной администрации начали изучать проблемы фабрики. Он также отметил, что ни руководство, ни коллектив предприятия не обращались за помощью ранее.

«Важно понять суть этой проблемы с той и другой стороны, найти варианты — в ближайшее время мы это сделаем. Предприятие выпускает вполне конкурентоспособную продукцию. Думаю, мы найдем выход из сложившейся ситуации, чтобы оно и дальше стабильно работало», — сказал Алексей Конышев, комментируя конфликт фабрики и энергетиков.

ИА REGNUM напоминает, что новость о закрытии завода и увольнении 146 прядильщиц появилась 9 августа. Тогда сообщалось, что предприятие уже уведомило центр занятости о своем закрытии. Причинами такой ситуации назывались отсутствие спроса на продукцию, а также отсутствие электроснабжения и трудности при использовании изношенной котельной. При этом представители объединения профсоюзов заявили о том, что уволенным будет трудно найти работу: мало того, что все они находятся в критическом для поиска работы возрасте, так еще и специальность их мало где нужна. К этому добавляется так же то, что Камешково — не просто маленький город, в котором особо нет работы, так еще и внесен в список моногородов, что значительно осложняет поиск нового рабочего места.