Воронеж, 12 августа, 2016, 14:49 — ИА Регнум. В более чем 80% воронежских детских лагерей выявлены нарушения санитарного законодательства. Большинство из них носили устранимый характер и были пресечены при проверках. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 августа сообщили в ТУ Роспотребнадзора.

Цитата из к/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». реж Элем Климов. 1964. СССР Товарищ Дынин и пионервожатая Валя

Всего на территории Воронежской области летом этого года открылись более 1055 оздоровительных учреждений, в них уже отдохнули более 64,4 тыс. человек. По данным на 5 августа, региональным Роспотребнадзором проведено 918 проверок, в 757 учреждениях — 82,4% от всех проверенных — были выявлены нарушения санитарного законодательства.

В числе нарушений — несоответствие нормам питьевой воды, несоответствие нормативам готовых блюд, которыми кормили детей. У двоих сотрудников пищеблоков была выявлена кишечная инфекция, их к работе не допустили. В лагерях было изъято 32 партии пищевой продукции без документов, подтверждающих качество и безопасность, с истекшим сроком годности и с признаками порчи.

По итогам проверок было составлено 775 протоколов, общая сумма штрафов составила 2 млн 689 тыс. 800 рублей.

Летняя оздоровительная кампания традиционно находится в центре внимания надзорных органов, однако в этом году контроль значительно усилен, в том числе после трагедии в карельском лагере, где в озере утонули дети.