Киев, 12 августа, 2016, 14:48 — ИА Регнум. В Крыму на границе с Украиной Вооруженные силы Российской Федерации продолжают инженерные работы. Об этом 12 августа в эфире украинского телеканала «112 Украина» заявил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

Дарья Антонова ИА REGNUM Побережье Крыма

«Обустройство тех позиций, которые были ранее в инженерном отношении, они проводятся. Однако нет того масштаба, который бы говорил о подготовке серьезных мероприятий», — считает Слободян.

По его словам, за последние сутки пассажиропоток с Украины в Крым снизился в три раза. «Граждане прислушались к рекомендациям (не посещать Крым — прим. ИА REGNUM ), очереди на КПВВ практически отсутствуют и пассажиро-транспортный поток снизился почти втрое от того, который был до момента обострения ситуации», — рассказал Слободян.

Он также сообщил, что граждане, которые пересекают границу с Крымом, тщательно досматриваются. «Тщательно осматривают автомобили граждан, которые выезжают с территории Крыма. КПВВ продолжают работать не ритмично, с большими паузами», — подытожил Слободян.

Ранее, 11 августа, Генштаб ВСУ проинформировал, что в Крыму недалеко от админграницы ВС РФ проводят инженерные работы — роют траншеи. Также к КПВВ «Чонгар» со стороны РФ была установлена РСЗО «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа президент Украины Петр Порошенко поручил привести в полную боеготовность подразделения ВСУ на границе с Крымом и в Донбассе. При этом Порошенко распорядился усилить охрану всех стратегических объектов для предотвращения терактов. Президент, СБУ и ВСУ попросили граждан Украины воздержаться от поездок в Крым.

Напомним, 10 августа президент РФ Владимир Путин заявил о гибели двоих солдат ВС РФ в Крыму. Глава российского государства отметил, что после этого инцидента не видит смысла в нормандском формате переговоров по решению военного конфликта в Донбассе. «Бессмысленно после таких событий встречаться в нормандском формате в Китае», — сказал Путин. При этом он призвал Европу и США предпринять конкретные шаги, чтобы «оказать влияние на киевские власти». Путин также пообещал не оставить без внимания гибель российских силовиков в Крыму. «Мы мимо такого проходить не будем», — сказал Путин.