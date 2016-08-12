Ростов, Ярославская область, 12 августа, 2016, 14:45 — ИА Регнум. Колокольный звон звонницы Успенского собора Ростова Великого может быть включен в реестр нематериального наследия ЮНЕСКО. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в музее-заповеднике «Ростовский кремль».

Ростовская соборная звонница (1680-е гг.) является выдающимся памятником древнерусского зодчества и одновременно — уникальным музыкальным инструментом. С древности на ней сохранился весь набор колоколов, ставший основой гармонически правильного типа звонов. С 1991 года звонница находится в ведении Русской православной церкви, коллекция же колоколов является частью фондов Государственного музея-заповедника «Ростовский кремль».

10−11 августа в Ростовском кремле работала экспертная комиссия по анализу состояния колоколов звонницы Успенского собора. Она зафиксировала видимые дефекты колоколов, сделала фотографии и аудиозапись звучания каждого из них с приложением краткой характеристики звукового спектра. Также комиссия должна составить перечень рекомендаций по дальнейшему использованию колокольного набора. Составленный ею акт войдет в общий комплект документов, которые будут представлены в ЮНЕСКО.

Музей «Ростовский кремль» предлагает созывать экспертную комиссию ежегодно. В ее составе должны работать различные специалисты: кампанологи, литейщики, акустики, звонари и другие профессионалы России и зарубежья.

Звонница Успенского собора и уникальный набор колоколов появились благодаря деятельности Ростовского митрополита Ионы Сысоевича, бывшего местоблюстителем патриаршего престола во время опалы патриарха Никона. Самый большой колокол весом в 2 тысячи пудов назван в честь отца митрополита Сысоем.