Москва, 12 августа, 2016, 14:43 — ИА Регнум. Генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный готов встать во главе Союза цирковых деятелей России (СЦДР) в случае, если члены Союза поддержат его кандидатуру, пишут 12 августа «Известия».

Kremlin.ru Эдгард Запашный

"Официально мне пока ничего не предлагали, но если члены Союза за меня проголосуют, я готов взяться за эту работу», — отметил Запашный в интервью изданию. Гендиректор БМГЦ добавил, что может назвать еще как минимум пять человек, которые смогут грамотно руководить организацией.

Ранее пресс-служба Росгосцирка сообщила об уходе с поста председателя СЦДР народного артиста России, 78-летнего Эмиля Кио, возглавлявшего Союз с 1991 года. Согласно уставу организации, исполняющим обязанности председателя стал его заместитель, советник генерального директора «Росгосцирка» Григорий Островский.