Москва, 15 августа, 2016, 10:13 — ИА Регнум. Олимпийские игры последние годы омрачаются провокациями американских марионеток на российских границах: в 2008 году режим Саакашвили начал войну «08.08.08» в Южной Осетии, в 2014 году, во время зимних Игр в Сочи, под руководством США в Киеве произошел Евромайдан, и к власти пришла бандеровская хунта. Не стали исключением и Игры в Рио-де-Жанейро: на этот раз «на арену» Вашингтоном снова был брошен Киев и его ручные нацисты.

Александр Дейнека. Крымский пейзаж. 1930

10 августа после нескольких дней слухов о задержании диверсантов и непроверенных сообщений в соцсетях о напряженности на российско-украинской границе в Крыму ФСБ РФ заявила о попытках диверсантов, подготовленных Минобороны Украины, прорваться на территорию Крыма для совершения террористических актов. Нарушители границы были обезврежены, при проведении операции по их задержанию погибли двое российских силовиков.

«Цель диверсий и террористических актов — дестабилизация социально-политической обстановки в регионе в период подготовки и проведения выборов федеральных и региональных органов власти», — говорится в сообщении.

По данным «Коммерсанта», задержанные объявили целью своих атак туристический бизнес на полуострове.

«Предполагалось организовать в различных точках курорта серию небольших по мощности взрывов, которые не должны были привести к гибели людей, а вызвать панику среди отдыхающих и в конечном счете «убить туризм», — пишет издание.

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ФСБ РФ назвала цель терактов Минобороны Украины в Крыму

Цели террористов пояснил на допросе один из задержанных, чье имя было названо первым — Евгений Панов, его уже арестовали на два месяца. Он рассказал, что диверсионная группа, которую подготовило и снарядило Минобороны Украины, выбрала в качестве объектов диверсий паромную переправу в Керчи, нефтебазу в Феодосии, объекты города Джанкой, вертолётный полк и химический завод «Титан», а также должен был быть произведен подрыв военной техники войск Российской Федерации.

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Президент России Владимир Путин 10 августа заявил, что киевские власти «не ищут способы решения проблем путём переговоров, а переходят к террору». Глава государства пообещал не оставить без внимания гибель российских военнослужащих и поставил под вопрос проведение встречи «нормандской четверки» в сентябре.

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Путин: после диверсий в Крыму «нормандский формат» потерял смысл

Реакция Киева и его куратора была предсказуемой: они все отрицают. Так, президент страны Петр Порошенко заявил, что «обвинения российской стороной Украины в терроризме» в Крыму «звучат так же нелепо и цинично, как заявления российского руководства об отсутствии российских войск на Донбассе»: «Эти фантазии — лишь повод для очередных военных угроз в адрес Украины».

Представитель главного управления разведки Минобороны Украины назвал сообщение ФСБ РФ «фейковой информацией», а пресс-секретарь военного ведомства Вячеслав Селезнев — «провокацией». Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба обвинил Путина в том, что он «хочет больше войны». «Россия пошла на обострение и отчаянно ищет повода для начала войны против Украины, тестирует реакцию Запада», — написал Кулеба в Twitter.

Куратор — Госдепартамент США — прямо открестился от происходящего и отправил интересующихся событиями в Крыму к украинским властям: официальный представитель Госдепартамента США Элизабет Трюдо посоветовала спросить подробности у правительства Украины, лишний раз напомнив, что позиция США остается прежней — Крым принадлежит Украине.

Попытка Киева организовать теракты на якобы «своей» территории произошла в напряженное время: в Луганской народной республике произошло покушение на ее лидера, Игоря Плотницкого, на линии соприкосновения неспокойно — киевские силовики продолжают стрелять, также по-прежнему не решен вопрос с выполнением Киевом минских соглашений. Уже полтора года шанс урегулировать ситуацию с Донбассом Киев игнорирует, нарушая все пункты минского протокола. Даже Запад начал настойчиво требовать их выполнения, вновь и вновь активизируя формат «нормандской четверки».

Если минские соглашения и давали какую-либо, пусть и сомнительную, легитимность киевской власти, а их выполнение — шанс сохранить государство, то теперь на этом формате может быть поставлен крест. Прямая и явная атака на страну, которой мировое сообщество усиленно рисует образ «агрессора» — это уже не шутки. Направление диверсантов в Крым может быть смертельным шагом для Киева и Порошенко, однако выбора, скорее всего у него не было: слишком серьезные кураторы у проекта «нацистская Украина» и не для того его приводили к власти, чтобы он потом своевольничал.

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В Крыму спокойно: меры безопасности усилены, население оказывает помощь правоохранительным органам, туристы продолжают приезжать. Киев задумался о визовом режиме с Россией, не принимает посла и занимается прочими мелкими уколами и провокациями, продолжая накалять ситуацию. И даже обратился в Совбез ООН, где Украину, конечно, послушают, но результата не будет: Россия наложит вето на любую несправедливую резолюцию. А скоро осень и отопительный сезон, экономика Украины трещит по швам и денег нет — ожидаются еще провокации хунты, чтобы выжить?

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Сбережения заканчиваются и тогда — вновь дефолт: обзор экономики Украины