Москва, 12 августа, 2016, 14:33 — ИА Регнум. Банк России установил официальные курсы доллара США и евро к рублю на выходные и понедельник, 15 августа. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курсы доллара и евро

Так, доллар США понижен к рублю на 61,33 копейки до 64,33 рубля. Евро уменьшился на 74,86 копейки и составил 71,71 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на 16 июля, снизилась на 67,42 копейки по сравнению с предыдущим показателем — до 67,65 рубля.