Ставрополь, 12 августа, 2016, 14:31 — ИА Регнум.



Richard Bistrong Тюремная камера

Житель Ставропольского края получил 12 лет тюрьмы за сексуальное насилие над ребенком через социальную сеть, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета.

30-летний Юрий Гаспарян из Георгиевска под вымышленным именем вел преступную переписку в социальных сетях вел с 11-летней девочкой из Ростовской области.

Судом он признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении девочки через социальную сеть. Суд изучил скриншоты с сайта соцсети, на которых отражена переписка на темы сексуального характера.

Приговором суда Гаспаряну назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

На Ставрополье рассматривался ряд уголовных дел, связанных с преступлениями против несовершеннолетних с помощью соцсетей. Самое громкое из них — дело о депутате Антоне Дубровском, который через соцсети знакомился с девушками, в том числе несовершеннолетними, под видом фотоагента заманивал их в офис, где фотографировал в обнаженном виде, а после шантажом склонял к проституции.

От действий экс-депутата пострадали более десяти девушек. Суд приговорил его к восьми годам одному месяцу лишения свободы. В суде рассматривается еще одно подобное дело в отношении бывшего депутата.

В следственных органах еще находится дело об убийстве школьницы из Донбасса в Кисловодске. Предполагаемый убийца познакомился с 14-летней девочкой в соцсетях и вел с ней переписку, но впоследствии «из-за неразделенной любви» убил ее.