Москва, 12 августа, 2016, 14:52 — ИА Регнум. В Банном переулке Москвы возле здания приемной «Единой России», где проходит голодовка очередников, состоялась встреча с кандидатами в депутаты Думы. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM один из очередников Тимур Анимисов, сразу после начала встречи участников задержали и доставили в отделение полиции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Задержание очередников в Банном переулке

«Сотрудники полиции произвели задержания. Кандидатов в депутаты и очередников увезли в ОВД «Мещанский». Среди задержанных председатель организации «Очередники Москвы» Луиза Мартьянова, кандидаты в депутаты Юлия Галямина, Михаил Песков и Константин Янкаускас», — сообщил Анисимов.

По его словам, задержание происходило в грубой форме.

Данная информация подтверждается и на сайте ovdinfo.org. Кроме перечисленных кандидатов в депутаты, в отделение доставили начальника штаба кандидата в депутаты Виталия Серуканова и активистку Елену Захарову.

«Полиция заталкивала людей в автозаки, а потом и в здание ОВД. Внутри отдела полиции сотрудники тащили и толкали задержанных», — сообщила на номер «горячей линии» ОВД — инфо Галямина. Все задержанные намерены жаловаться на противоправные действия полицейских.

Напомним, голодовка очередников продолжается с 1 июля 2016 года в Банном переулке Москвы. 4 августа 2016 года лагерь был снесен рабочими. Нескольких голодающих забрали в отделение полиции. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM сами очередники, протестующих грузили в автозаки несколько раз, вскоре отпускали без протоколов. 10 августа 2016 года в Мещанском суде состоялось рассмотрение дела очередников, однако суд перенесен на 30 августа 2016 года.

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