Воронеж, 12 августа, 2016, 14:27 — ИА Регнум. Сразу на 18% вырос уровень инфекционной заболеваемость в Воронежской области за семь месяцев этого года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ТУ Роспотребнадзора.

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Всего в регионе различного рода инфекционными заболеваниями заболели более 225 тыс. человек.

Рост заболеваемости, отмечают медики, произошел преимущественно за счет эпидемии гриппа зимой — по сравнению с прошлым годом число заболевших выросло сразу в 2,7 раза. Тогда от осложнений, вызванных гриппом, скончались пять человек, а, по данным Минздрава, областной центр оказался и вовсе в лидерах по уровню заболеваемости по стране в целом.

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Но помимо гриппа медики отмечают и рост других заболеваний. Так, число заболевших коклюшем с начала года выросло в 6,4 раза, вирусным гепатитом, А — в 2,5 раза, сальмонеллезом — на 26%, острыми кишечными инфекциями — на 9%.

Так, острыми кишечными инфекциями за семь месяцев заболели 4,7 тыс. человек. В июне статистику ухудшили сразу 19 человек, попробовавших на одном из местных рынках шаурму. Выяснилось, что продавец уже был болен сальмонеллезом.

Коклюшем в этом году заболели 252 человека, из них 234 — дети. В половине случаев у заболевших отсутствовала прививка.